صحافية لبنانية: لبنان سيتخلى عن ٥٠٠٠ كلم مربع لقبرص: "جماعة السيادة ما سمعنا صوتكم"!

كتبت الصحافية في "الأخبار" ندى أيوب: رح يذكر التاريخ انه بحكومة نواف سلام وعهد جوزيف عون، لبنان تخلى عن 5000 كلم٢ من مياهه الاقتصادية لصالح قبرص! الفيلم راكب بين القصر والامركان وقبرص وطبعا رئيس الحكومة اللي مفكر حاله عم بدير بالبلد هو ماريونات صالحة لهيدي المرحلة وهيدا الدور".

من٣ اشهر جريدة الاخبار بتكتب عن ملف الترسيم مع قبرص، ومؤخرا كتب بعض الزملاء بغير مؤسسات، (اذا المشكلة مع الاخبار)، ليه جماعة حقوق البلد وسيادته وبدنا كل شبر ما سمعنا صوتكم؟

الخبراء، الناشطين، التلفزيونات؟ لانه حكومة نواف سلام محسوبة على مجموعة منافقين! يعني الهجوم وقت الترسيم البحري كان سياسي على نبيه بري وحzب الله ونجيب ميقاتي !