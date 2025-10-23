living cost indicators
"معسكر شوهد في داخله عناصر الحزب".. بيانٌ لـ أدرعي بعد الغارات على البقاع!

23
OCTOBER
2025
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس: 

"أغارت طائرات سلاح الجو قبل قليل على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع ومن بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر حزب الله والذي شوهد في داخله عناصر من التنظيم.

 لقد استخدم حزب الله المعسكر بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل.

 في اطار التدريبات والتأهيلات خضع العناصر إلى تدريبات رمي بالذخيرة الحية واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.

 كما هاجم الجيش بنى تحتية عسكرية داخل موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان إلى جانب بنى تحتية ارهابية داخل موقع عسكري لحزب الله في منطقة شربين في شمال لبنان.

 تخزين الوسائل القتالية ووجود هذه البنى التحتية إلى جانب اجراء عناصر حزب الله تدريبات عسكرية ضد دولة إسرائيل تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل.

 سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."

