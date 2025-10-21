ميشال الدويهي: لن أخوض انتخابات أمانة سر المجلس

A + A -

كتب النائب ميشال دويهي، عبر حسابه على منصة “اكس”: “بعد سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية، قرّرت “كتلة تحالف التغيير”، التي تضمّ النوّاب وضّاح الصادق، مارك ضو، وميشال الدويهي، ليل امس عدم خوض انتخابات أمانة سرّ مجلس النواب، في ظلّ غياب الحماسة لدى بعض الكتل النيابية من جهة ولإبقاء القديم على قدمه من جهة، خصوصاً أن البعض تذرع بولاية هذا المجلس والتي شارفت على الانتهاء خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وأضاف: “تتوجه الكتلة بالشكر إلى النواب والكتل التي أبدت تعاوناً واستعداداً لدعمها من الأصدقاء النواب التغييرين والمستقلين إلى الحلفاء في قوى المعارضة حزبيّ القوات والكتائب. حاولنا ان نعيد بعض من التوازن السياسي إلى هيئة مكتب المجلس الممانع والذي يعمل على مزاج رئيس المجلس النيابي الحالي ولكن بعض الكتل لا تزال تخاف من نبيه بري ولا تجرؤ على منافسته”.