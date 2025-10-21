كلام براك تحذير من مواجهة كبيرة..!

A + A -

اعتبرت “النهار” أن المضمون الساخن بل الحار للمواقف التي أطلقها توم برّاك من خلال مضبطته بدا أبعد من مناسبة تسلّم السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى لمهماته سواء نُحيّ برّاك عن ملف لبنان أم بقي على اتصال وتنسيق مع السفير لاحقاً.



وقد اكتسبت مواقفه بعداً أقرب إلى التحذير الشهير الذي أطلقه الموفد الأميركي السابق ريتشارد مورفي قبيل نهاية عهد الرئيس أمين الجميل “مخايل الضاهر أو الفوضى”، مع فارق جوهري في الإنذار الذي جسّده كلام برّاك لجهة التحذير من مواجهة كبيرة بين إسرائيل وحزب الله، ومن دون أن يفوته التحذير أيضاً من سيناريو “فوضى” قد يؤدي إليه تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بسبب حرب محتملة جديدة.