نائب سابق اعلن ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة

اعلن النائب السابق سيزار المعلوف ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة، في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال في بيان: "بالرغم من أن كلمات الشكر والتقدير تعجز عن الإيفاء بحق الأوفياء والأصدقاء، أتوجّه من القلب إلى أهلي في زحلة والبقاع، وإلى الجنوب الأبيّ، والشمال العزيز، وبيروت وجبل لبنان، وإلى كل مغترب لبناني، بالشكر والامتنان. تقديري العميق لكل دعمٍ صادق ولكل كلمةٍ مشجّعة، عبّرت عن أصالة معدِنكم وصدق انتمائكم.نحن متواضعون لأننا أقوياء، وأقوياء لأننا صُنِعنا من الإصرار لا من الغرور".

اضاف:"المعركة الانتخابية لا تحتاج إلى أصحاب المصالح، بل إلى رجال ونساء يعرفون معنى الوفاء والانتماء.أعدكم أن أبقى كما عرفتموني دائمًا: وفياً لكم، قريباً من الناس، إلى جانبكم في الحلوة والمُرّة، مهما كانت النتائج. يا أهل الوفاء والإخلاص، يا أهلي في قضاء زحلة، لكم مني كل المحبّة والتقدير، ولكل لبنانيٍّ شريف يعمل ليبقى لبنان وطنًا يحتضن جميع أبنائه. فلنحافظ معًا على وحدتنا ومساحتنا الوطنية ١٠٤٥٢ كلم², ولتبقَ زحلة عاصمة البقاع ونموذجًا للعيش المشترك والوحدة الوطنية".

وختم:"بدعمكم الصادق ومحبتكم الغالية، أعلن رسميًّا ترشّحي عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء زحلة، ولتكن صناديق الاقتراع هي الحكم، وصوت الناس هو الكلمة الفصل".