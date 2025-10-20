مظلات شراعية في الجليل.. ماذا يحصل؟

A + A -

أفادت منصّات إسرائيلية عبر تطبيق "تيليغرام" برصد مظلات شراعية في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، ما أثار تساؤلات في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس أنه سيبدأ الاثنين تمرينًا عسكريًا واسعًا في منطقة الجليل يستمر حتى يوم الخميس، يشمل البلدات الحدودية ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية.

كما أوضح البيان أن المناورات تتضمن تدريبات على التعاون بين مختلف الأذرع العسكرية للتعامل مع سيناريوهات ميدانية، بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الفورية.

وخلال التمرين، ستُسمع أصوات انفجارات وستُستخدم محاكاة للعدو وطائرات مسيّرة ووسائل جوية وبحرية، مع حركة نشطة لقوات الأمن .

وأشار الجيش إلى أن التمرين مخطط مسبقًا ضمن برنامج التدريبات السنوي لعام 2025