Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré lors d'une interview à la radio” Monte Carlo “ pendant sa visite en France qu'“au Liban, les droits constitutionnels ne sont pas respectés ni considérés comme obligatoires “.

Bassil a estimé que” le comble de la dérision politique réside dans le fait que des députés prolongent leur mandat, comme cela s'est déjà produit au Liban, et on ne peut donc pas dire que cela ne peut pas se reproduire, surtout si des intérêts extérieurs y trouvent leur compte “.

Il a exprimé l'espoir que cette prolongation ne se reproduise pas, affirmant que” notre position de principe est que la prolongation n'est pas acceptable et nous nous opposerons à cette question “. Il a ajouté : ” Nous craignons que les élections soient reportées en fonction des intérêts électoraux personnels de certains ou de certains intérêts politiques majeurs, mais nous craignons également que les Libanais de l'étranger soient privés de leur droit de participer au processus électoral “.

M. Bassil a souligné : ” Nous n'avons pas empêché les expatriés de voter, mais l'important est qu'ils aient le droit, comme des centaines de milliers de Libanais, d'être représentés au Parlement par un groupe parlementaire qui les représente. Notre proposition était qu'ils élisent soit un député dans leur circonscription, soit un député qui les représente à l'étranger “. Il a ajouté : ” La crainte est que le droit des expatriés soit” supprimé “ et qu'ils soient contraints de se rendre au Liban pour participer aux élections “, ce qui nous ramènerait à la situation d'avant 2018, lorsque nous leur avons obtenu leurs droits.

Bassil a insisté sur le fait que ce n'était pas la première fois que des négociations indirectes avaient lieu, comme dans le sud via la FINUL et comme cela s'est produit pour les frontières maritimes. Il a déclaré : ” Si nous allons plus loin, il pourrait y avoir des négociations directes à un certain stade, mais cela dépend de la tactique qui doit refléter la fermeté ou la souplesse de la position libanaise, ce qui est un détail par rapport à l'essentiel “.

Bassil a précisé : ” L'essentiel est de ne pas nous engager dans un processus de capitulation, mais que le Liban parvienne à une paix juste, durable et à long terme, fondée sur les droits “. Il a ajouté : ” Ce n'est pas Israël qui est privé de ses droits, mais le Liban qui est privé de ses droits par Israël. Notre espace aérien et nos frontières terrestres et maritimes sont violés en permanence, notre souveraineté est bafouée et nous avons des Palestiniens qui doivent retourner sur leur terre, car nous ne pouvons pas supporter ce fardeau. Nous avons des ressources que nous devons investir, mais cela n'est pas possible en raison des ingérences. Nous sommes également victimes d'agressions, de bombardements et de meurtres. Il faut donc assurer une protection effective au Liban.

Il a déclaré : ” L'accord de cessez-le-feu et la résolution 1701 n'ont-ils pas été obtenus par des négociations indirectes ?

Bassil a estimé que” les armes sont un moyen de défendre le Liban et non un objectif à conserver “. Il a précisé : ” Je ne suis pas favorable à l'abandon des armes sans contrepartie garantissant les droits du Liban et sa protection. Nous sommes d'accord pour les remettre à l'armée libanaise, mais il y avait bien sûr une situation exceptionnelle et il n'est pas normal que des armes échappent au contrôle de l'État libanais et ne soient pas entre les mains des forces de sécurité légitimes “.

Il a souligné que” le Liban peut maintenir sa position de solidarité avec la cause palestinienne, mais il y a la question des droits du Liban “.

Bassil a ajouté : ” Lorsque le Liban aura retrouvé ses droits et que sa protection sera assurée, les armes ne seront plus nécessaires “.

Il a souligné que” nous étions d'accord avec le Hezbollah sur la protection du Liban et que nous considérons les armes comme l'un des éléments de force pour protéger le Liban, mais lorsque nous serons en mesure de les remplacer par une protection assurée, elles ne seront plus une fin en soi “. Il a déclaré : ” Les armes sont un moyen dont on peut se passer, mais l'objectif, qui est la souveraineté du Liban, sa dignité et celle de son peuple, doit être préservé “.

En réponse à une question sur la trêve avec le président de la République, Bassil a déclaré : ” Nous traitons avec l'autorité dans son ensemble, qui comprend le président de la République et le chef du gouvernement, et nous les tenons responsables des erreurs commises au sein du Conseil des ministres “.

Il a poursuivi : ” Depuis notre position d'opposition, nous avons posé 39 questions au gouvernement et, par principe, nous soutenons la présidence de la République et voulons que le président de la République soit fort, mais nous voulons également que le chef du gouvernement soit fort et exerce pleinement ses pouvoirs, car nous ne croyons pas en la faiblesse des présidents, mais en leur force, chacun à son poste “.

Il a ajouté : ” Lorsque le président de la République était pris pour cible et que l'on tentait de le discréditer, que ce soit dans son rôle, ses pouvoirs, la formation du gouvernement, l'ordre du jour ou autre, nous avons rejeté cela. Lorsque le chef du gouvernement a été pris pour cible et qualifié de” sioniste “, nous avons rejeté cela et l'avons défendu, car quelles que soient nos divergences politiques, nous n'acceptons pas que l'on porte atteinte à sa fonction, car elle appartient à tous les Libanais “.

Bassil a souligné : ” Nous sommes l'opposition nationale libanaise et, en élevant la voix et en signalant les erreurs, nous corrigeons et obligeons le gouvernement à améliorer ses performances et nous sensibilisons les Libanais à ses mauvaises performances.

Il a déclaré : ” La délégation syrienne vient négocier avec le Liban la libération de ceux qui ont agressé des Libanais et tué des membres de l'armée libanaise. La priorité des autorités est-elle de négocier la libération des détenus ou de ramener les personnes déplacées ? Il a ajouté : ” Cela alors que cette question devrait faire partie des négociations globales entre le Liban et la Syrie, car il y a aussi des personnes disparues au Liban.

Il a souligné : ” Le sang des martyrs ne se négocie pas, et c'est l'un des points sensibles sur lesquels nous élevons la voix et dénonçons tous les membres du gouvernement. “

Il a expliqué : ” Prenons l'exemple des déplacés syriens. Après la fin de la guerre en Syrie et la chute du régime syrien, est-il acceptable que le gouvernement se soumette à une volonté étrangère ou internationale et continue à maintenir sa politique de maintien des déplacés ?

Il a conclu en soulignant la nécessité de renvoyer les réfugiés syriens, soulignant qu’“il y a une situation gouvernementale irresponsable et impuissante sur la question des armes, qu'ils ne résolvent pas, et il y a des décisions qui ne sont pas mises en œuvre, jusqu'à la question des réfugiés et des thèmes de la réforme financière et des services quotidiens, où il y a un déficit total et où le gouvernement se distrait avec le partage des postes et en ciblant le Courant patriotique libre.

Il a conclu : "C'est le Courant qui s'oppose, les autres, comme on dit,” tous ensemble", commettent des erreurs fatales au pouvoir. “