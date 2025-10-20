عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تشرين الأول 2025

النهار: عروض "تفاوضية" والرئاسات على خط الاستنفار... الزيارة البابوية للبنان بين لاوون وعون والراعي
الأخبار: إنذار أميركي: فاوضوا إسرائيل وإنسوا القرار 1701
واشنطن لا تصدّق روايات الجيش وتحضّر لموجة ضغوط مالية
العدو يعدّ لخطة تفجيرات إرهابية وربطها بنزاع محلي وطائفي
إسرائيل في غزة: هكذا يطبق الاتفاق
اللواء: برِّي يحمل ملف التفاوض والقلق الجنوبي إلى بعبدا
عون يبلِّغ البابا استعداد لبنان لاستقباله.. وحراك مسيحي في بروكسيل وواشنطن للتنافس على أصوات المغتربين
الديار: تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة بضوء أخضر أميركي قبل العودة لوقف النار | الاحتلال يفرض قواعد اشتباك جديدة تضمن مواصلة الحرب على وتيرة منخفضة | لبنان مرتبك بالطروحات التفاوضية لواشنطن رغم الدروس السلبية للمسار السوري
الجمهورية: المرحلة الراهنة: تمرير وقت
البايا لعون: نريدها زيارة سلام ورجاء
الديار: ضغوط سياسيّة وأمنيّة لجرّ بيروت الى التفاوض مع «تل أبيب»
حزب الله يرفض مسار التفاوض: يُؤدي للإستسلام
أكبر مُناورة «إسرائيليّة» على الحدود مع لبنان منذ 7 أكتوبر
l'orient le jour: « Pour Israël, il est utile d’avoir un adversaire tel que le Hamas, contrairement au Fateh »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يبرئ قادة «حماس»: «بعض المتمردين» خرقوا وقف النار في غزة
الأنباء الكويتية: مصادر حكومية لـ«الأنباء»: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تفتح كوة في الجدار