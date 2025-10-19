living cost indicators
عشاء تكريمي في مطعم Solemer – مونتريال على شرف نائب رئيس التيار غسّان خوري

19
OCTOBER
2025
بدعوة من منسّق عام كولكو كندا السيّد أنطوان مناسا، أُقيم مساء الجمعة الواقع في ١٧ تشرين الأوّل ٢٠٢٥، عشاء تكريمي في مطعم Solemer – مونتريال، على شرف الأستاذ غسّان خوري، نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية، وذلك بمشاركة سيادة المطران بول مروان تابت، راعي أبرشية كندا المارونية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء هيئة كولكو كندا، من بينهم السيّدة عبير شمعون، مسؤولة الانتخابات، السيّد وائل همدر، مسؤول لجنة النشاطات، والسيّد سايد ملحم، مستشار الشؤون السياسية، إلى جانب عدد من مسؤولي اللجان وأعضاء هيئة كولكو مونتريال.

ألقى منسّق عام كولكو كندا السيّد أنطوان مناسا كلمة ترحيبية رحّب فيها بالأستاذ غسّان خوري، وسيادة المطران بول مروان تابت، وجميع الحاضرين من الرفاق والتياريين، مؤكّدًا على أهمية اللقاءات التي تجمع أبناء التيار في كندا تحت راية الانتماء والعمل الموحّد
تخلل اللقاء مداخلة للأستاذ غسّان خوري تناول فيها أهمية دور الانتشار اللبناني في الاستحقاقات النيابية المقبلة، ولا سيّما في ضوء استحداث الدائرة السادسة عشرة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز مشاركة المغتربين في الحياة السياسية والوطنية.

كما ألقى سيادة المطران بول مروان تابت كلمة ركّز فيها على أهمية التقارب والحوار بين الأديان، خصوصًا في بلدان الانتشار، مشيدًا بدور الجالية اللبنانية في كندا في تعزيز قيم الانفتاح والتلاقي بين مختلف المكوّنات.

اختُتم اللقاء في أجواء من الودّ والتقدير، عكست روح التعاون والانتماء، والتزام أبناء الجالية اللبنانية في كندا بدعم وطنهم الأم لبنان، كلّ من موقعه ودوره في الانتشار.

