هذا ما سيحدث اليوم على طول الحدود مع إسرائيل.. أدرعي يكشف!

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"يبدأ اليوم تمرين عسكري واسع في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية.

خلال التمرين سيتم التدرب على التعاون متعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية.

خلال التمرين ستسمع أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن.

لقد تم التخطيط للتمرين مسبقًا في اطار خطة التدريبات السنوية للعام 2025."