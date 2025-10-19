الديار: لا تفاوض مباشر مع العدو

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أبدى مصدر سياسي لبناني لـ «الديار» خشيته من ان "تكون "اسرائيل" تهدف من هذا التصعيد الى الاستفادة من الضوء الاخضر الاميركي للضغط على لبنان من اجل جره الى التفاوض المباشر على غرار ما يحصل مع سوريا لفرض شروط جديدة واتفاق جديد ربما يتجاوز اتفاقية الهدنة عام 1949" .

واوضح ان "الموقف اللبناني الذي صدر عن رئيس الجمهورية، هو الموافقة على التفاوض غير المباشر على غرار ما حصل في مفاوضات الحدود البحرية" .

حزب الله: نرفض التفاوض مباشر

وامس اكد النائب على المقداد "رفض التفاوض المباشر مع العدو الاسرائيلي، وقال «نسمع البعض يتحدث عن التفاوض المباشر مع العدو . نحن نؤكد ان لا تفاوض مباشر مع هذا العدو الصعيوني، مهما طلب الخارج من لبنان الرسمي ولبنان الشعبي نحن نرفض هذا الطلب رفضا قاطعا".

وقال النائب حسن فضل الله "اليوم هناك حرب مستمرة على الجنوب واهله تهدف الى منع الاعمار ومنع عودة الاهالي، وهذه الحرب سنواجهها بكل قوة وصلابة لان قضية اعمار الجنوب هي بقدسية دماء الشهداء".

وحذر من "ان الضغط يولد الانفجار"، داعيا الى "عدم جر البلد الى متاهات خاطئة".

وقال "ان المقاومة ستقابل اي خطوة ايجابية من الحكومة بايجابية، لان الهدف هو وقف سفك الدماء ووقف التخريب الاسرائيلي".



