وزيرة التربية تكشف" كلن يعني كلن بالحكومة" صوتوا على تعليم كل النازحين!

18
OCTOBER
2025
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضات على مذكرة وزيرة التربية بتسجيل الطلاب السوريين الموجودين في لبنان ,في المدارس الرسمية لفترة بعد الظهر ,والذي أتى إنفاذا لقرار مجلس الوزراء ,

كما اطلقت دعوات لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي, للتراجع عن القرار المذكور.

يهم المكتب الاعلامي لوزيرة التربية التأكيد, على أن المذكرة التي صدرت عن الوزيرة كرامي, هي ترجمة لقرار مجلس الوزراء, المصوت عليه بالاجماع، من دون تسجيل أي تحفظ من أي من الوزراء في الحكومة.

كما يهم الوزيرة كرامي التأكيد, على أن اللجنة التي درست المشروع قبل رفعه لمجلس الوزراء كانت تضم وزراء من مختلف الطوائف و استمعت للأراء كافة.

إن وزيرة التربية تعتبر أن هذا القرار,وكما جاء في الأسباب الموجبة له,يضمن حق الطلاب في التعليم, التزاما بتعهدات لبنان الوطنية والدولية ,ويسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم (من خلال إيجاد داتا معلومات حولهم) ,والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والانسانية ,وتيسير حصول العائدين منهم على الافادات الرسمية فضلا عن تنظيم وضبط التعليم غير النظامي.

وختاما ,تأمل وزيرة التربية من جميع الجهات السياسية والاجتماعية, الدقة في تناول هذا الموضوع ,وعدم ادخاله في السجالات السياسية. وتؤكد أن الجهة الوحيدة المخولة تعديل هذا القرار او الرجوع عنه, هي مجلس الوزراء مجتمعاً.

