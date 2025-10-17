living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأسوأ من فعل العدوّ الإسرائيلي هو ردّة فعل البعض في الداخل"

17
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى الرئيس السابق العماد اميل لحود أنّ "ليل الجنوب والبقاع تحوّل أمس الى نهار، بسبب الأسلحة الأميركيّة الفتّاكة التي يستخدمها الإسرائيلي بشكلٍ شبه يومي، ليذكّر العالم كلّه، وخصوصاً "الميكانيزيم"، بمدى التزامه بقرار وقف إطلاق النار الذي يُخرق يوميّاً من حوالى 11 شهراً".

وشدّد لحود، في بيان، على أنّ "الأسوأ من فعل العدوّ الإسرائيلي هو ردّة فعل البعض في الداخل، وتحديداً من يحمّل المسؤوليّة الى الضحيّة بدل الجلاد، وهنا بيت القصيد، إذ أنّ هدف الإسرائيلي اليوم لم يعد عسكريّاً لأنّ ما يريده أن يحقّقه جوّاً ناله، بينما الخيار البرّي فشل، فبقي له ما هو بارعٌ فيه، وهو دسّ السمّ في الداخل اللبناني".

واضاف لحود: "رأينا ما حصل لدول الجوار التي توسّلت التطبيع والسلام مع إسرائيل التي ردّت بالقصف والتوغّل البرّي، وهذا مثلٌ واضح على أنّ الإسرائيلي لن يتخلّى عن أطماعه في لبنان إلا بعد أن يتأكّد أنّه دُمّر بشراً وحجراً، والمؤسف جدّاً أنّ بعض اللبنانيّين يخدمون الإسرائيلي من حيث لا يعرفون".

وختم لحود: "ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو التضامن والوحدة اللذين يشكّلان الرادع الأقوى لهذه الاعتداءات وهو ما أكّده توم برّاك حين قال صراحةً إنّنا لا نستطيع أن نسلّح الجيش لمواجهة إسرائيل، بل لمواجهة بعض من في الداخل. فهل نتّعظ؟".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout