"لبنان القوي" يطالب الحكومة بالأخذ باقتراح باسيل حول اقتراع المنتشرين ويوجه لها أسئلة حول ملفات سلامة

16
OCTOBER
2025
عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - حيّا التكتل ذكرى شهداء 13 تشرين 1990 وأثنى على المبادرات التي تضمنتها كلمة رئيسه في هذه المناسبة. وأكد التكتل أن إستشهاد العسكريين اللبنانيين هو مناسبة جامعة للبنانيين بغض النظر عن الفوارق في الإنتماءات السياسية والحزبية بينهم، وأنه لابد من البناء على هذا الإجماع لتأكيد التمسك بوحدة الدولة اللبنانية ورفض كل مشاريع تقسيم أو قضم من الأراضي اللبنانية.

2 - توقف التكتل عند إتفاق غزة آملاً حسن تنفيذه، ذلك أن من شأن هذا الإتفاق أن يترك إنعكاسات ايجابية على الأماكن المتوترة في الشرق الأوسط وعلى رأسها لبنان، مما يستوجب أن يوحّد اللبنانيون مواقفهم لملاقاة اي حلول تتناسب مع حقوق لبنان ولمواجهة اي حلول تفرض على لبنان من دون أن تتوافق مع مصالحه.

3 - يدعو التكتل الحكومة الى الأخذ بإقتراح رئيس التيار لجهة إعطاء المنتشرين حق التصويت لمرشحي الإنتشار أو لمرشحي الداخل من مكان إقامتهم، وأن يُعطى المقيمون الحق نفسه بالتصويت من مكان اقامتهم او في الخارج.
وأكد التكتل أن الأساس هو حفظ حق المنتشرين بإنتخاب 6 نواب من بينهم، وبذلك يكون هناك مساواة بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين بالتصويت المباشر من مكان تواجدهم وبالتمثيل المباشر لنواب يمثلونهم في الداخل وفي الخارج، وهكذا تنتفي اي حجج للتلاعب بحقوق المنتشرين الانتخابية، ويحافظ على الانجاز الذي تحقّق لهم بتمثيلهم المباشر بست نواب في دائرة خاصة بهم.

في النهاية درس التكتل خمس اسئلة ووجّهها الى الحكومة وهي تتعلّق 1 – بباسبور خاص للمنتشرين للتصويت الانتخابي 2- بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، 3 - ملف اوبتيموم، 4 – الكفالة المصرفية الـ 14 مليون دولار لرياض سلامة و5 - تعميم وزير العدل لكتّاب العدل بما يخص الحد من اجراء معاملات المعاقبين دولياً.

