عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025

النهار: مشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات الضاغطة... مبادرة الخارجية تخلط حسابات قانون الانتخاب؟

الأخبار: قانون الإنتخاب: "القوات" إلى "الخطة ب"

خطة بلير... عودة الإنتداب

اللواء: «الميكانيزم» لا تعالج الانتهاكات.. والنقاش حول التفاوض يتقدم

«القوات» تعدُّ مشروع قانون لإلغاء المقاعد الـ6.. وصدي في الأردن لمتابعة الربط الكهربائي

البناء: بعد تسليم 10 جثث قتلى أسرى… المقاومة تعلن أن الباقي تحت الركام والأنقاض | اليوم التالي للحرب للمقاومة وسط ذهول أميركي إسرائيلي وتسليم بغياب البدائل | وزير الخارجية يتقدم بمسودة مشروع قانون يعدل انتخاب المغتربين بعد بدء المهل

الجمهورية: تأكيد غربي: فرصة التسوية جدية

بري: لـ "الجمهورية": الإنتخابات وفق القانون الحالي

الديار: الانتخابات النيابية تتحول إلى خنادق لإلغاء الآخر سياسياً

توجّس فرنسي من قرار «إسرائيلي» بإبقاء لبنان يتخبّط بأزماته

صندوق النقد يشدّد شروطه على الحكومة ولا ضوء أخضر أميركي

? l'orient le jour: Michel Issa bientôt à Beyrouth avec un nouveau plan : l’accord de Gaza répliqué au Sud

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: مستشاران أميركيان كبيران: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة

الأنباء الكويتية: وزير المال: كلفة الحرب الإسرائيلية على لبنان أكثر من 11 مليار دولار.. وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية يعود إلى الواجهة من بوابة الموقوفين

عون يدعو إلى كسر الصمت في ملف المفقودين: مسيرة التعافي بدأت