يبيعان ”الدولارات المجمّدة”.. هل وقعتم ضحيتهما؟

15
OCTOBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ مجهول بجرم احتيال، من خلال إيهام ضحاياه ببيعهم ما يُعرف بـ”الدولارات المجمّدة” – وهي دولارات غير موجودة فعليًّا – مقابل دولارات صحيحة وبسعر أدنى من قيمتها السوقيّة، وذلك عبر نشر إعلانات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي. وبعد حضور الضّحية إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدولارات، يُقدِم الفاعل على سرقة المبلغ المالي بطريقة احتياليّة، ثم يتوارى عن الأنظار.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هوية مشتبه بهما، وهما:

– ب. د. (مواليد عام 1999، لبناني)، بحقه /8/ مذكرات توقيف، وخلاصة حكم، و/3/ بلاغات بحث وتحرٍّ، بجرائم: سرقة، وسلب بقوة السلاح، وخطف، ونصب واحتيال، وإطلاق نار.

  • م. د. (مواليد عام 1994، لبناني)

بتاريخ 03-10-2025، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة عاريا.

وقد أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من كل من تعرّف إليهما ووقع ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 922173 -05 أو 921115-05، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

