مقابل 800 يورو... تزوير في دائرة عقارية!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة لجرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بتاريخ 14/10/2025، داخل الدوائر العقارية في سراي صيدا الحكومي، المواطنة (ف. أ.) ومعقّب المعاملات (ط. أ.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية في منطقة الهلالية – صيدا، لصالح (ف. أ.).



وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بارتكاب عملية التزوير، لا سيّما فيما يتعلق بالحصول على وكالة غير قابلة للعزل مزوّرة من قبل أحد الأشخاص في مخيم عين الحلوة، مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة يورو.



وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.