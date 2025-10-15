living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025

15
OCTOBER
2025
النهار: تجديد الحوافز الفرنسية بمؤتمرين للبنان... الاتفاق القضائي مع سوريا نحو الإنجاز

 

 

 


الأخبار: ريما كرامي: الحظ يسيّر المدرسة الرسمية
بعد إقفال wish money حسابات تدعم عودة الجنوبيين
مصرف لبنان: إشهدوا لي عند الأميركان
المرحلة الثانية... عودة لغة الحرب

 

 

 

الديار: قمة شرم الشيخ تُسقط حلم إسرائيل الكبرى؟
مبادرة اشتراكية لحل عقدة قانون الانتخابات
مافيا الذهب تُعيد سيناريو الدولار الأسود!

 

 


اللواء: طرح عون التفاوض عند بري.. وسلام في صيدا في زيارة إنمائية
وزير العدل السوري في سجن رومية.. والاتفاقية القضائية تسبق الملاحقات وتسليم السجناء

 

 

 

البناء: تلاعب إسرائيلي ببنود الاتفاق لرسم قواعد اشتباك تستثمر على تسليم جثث القتلى | تعثر تشكيل مجلس الوصاية على غزة بتريث عربي إسلامي ورفض فلسطيني | الموازنة على أبواب مجلس النواب بانتظار بنود مخصّصة لإعادة إعمار الجنوب

 

 

 

الجمهورية: هل يحسم الخلاف على الأولويات؟
ترامب: المرحلة الثانية من إتفاق غزة تبدأ الآن

 

 

 

l'orient le jour: Sur la trace des 16,5 milliards de dollars réclamés par la BDL aux Libanais

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: تحذير دولي من «مخاطر بالغة جدا» للذخائر غير المنفجرة في غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: ماكرون لعون: أحيي القرارات الشجاعة لتحقيق حصرية السلاح

