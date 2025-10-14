بالصور: إختطاف شابين لبنانيين .. الكم التفاصيل!

A + A -

تم اختطاف شابين لبنانيين عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حوش السيد علي بعد قيام عناصر من الأمن العام السوري بالدخول إلى منطقة العريضة الحدودية. والمعطيات تشير إلى أن الفتيان المخطوفان هما: حسين يوسف قطايا (مواليد 2010) ومجتبى علي زعيتر (مواليد 2009) كانا قد خرجا من منزل ذويهما بعد ظهر اليوم وعمليات البحث جارية في المنطقة لمعرفة مصيرهما.



وتشير المعلومة انهما كانا على متن دراجة نارية في حوش السيد علي وتمت عملية الخطف عند الساعة السابعة مساء الليلة.



وقد نشر إبن عم المخطوف الشاب مجتبى زعيتر : ابن عمي أسير على أيدي الإرهابيين في بلدته القصر اللبنانية على الحدود السورية.