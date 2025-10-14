وفد من التيار الوطني الحرّ في ملبورن يزور قنصل لبنان العام في ملبورن السيد رامي حامدي

A + A -

زار وفد من التيار الوطني الحرّ – ملبورن قنصل لبنان العام في ملبورن السيد رامي حامدي.

ضمّ الوفد كلّاً من المنسّق الفيدرالي السيد مارون الخوري، ومنسّق هيئة ملبورن السيد روبير بخعازي، ومسؤول العلاقات العامة في الهيئة السيد شربل راضي.

تخلّل اللقاء بحثٌ في آخر المستجدّات، لا سيّما قانون الانتخاب وحقّ المنتشرين في الاقتراع لـ 6 أو 128 نائباً. وقد شدّد الوفد على أهميّة هذا الاستحقاق في تكريس حقّ المنتشرين بالمواطنة الكاملة والمشاركة السياسية، مذكّرين بأنّ هذا الإنجاز تحقق في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بفضل الجهود التي بذلها وزير الخارجية آنذاك ورئيس التيار النائب جبران باسيل، الذي جال على المنتشرين حول العالم واستمع إلى هواجسهم وساهم في إقرار قانون انتخاب المنتشرين.

وفي الختام، أثنى الوفد على جهود سعادة القنصل العام السيد رامي حامدي في متابعة شؤون الجالية اللبنانية وتلبية احتياجاتها في ملبورن.