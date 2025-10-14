living cost indicators
مخدرات وأسلحة في الحدت.. والقوى الأمنية تداهم! (صورة)

14
OCTOBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل شقق في محلة الحدت، ليصار إلى ترويجها لعدد من الزبائن في المحلة المذكورة ومحيطها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم وهم كل من:

-ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات

-ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)

-ز. أ. (مواليد عام 1987، لبنانية)

بتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة بوليفار كميل شمعون على متن دراجة آلية نوع “GR” لون أحمر تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطَين و/28/ طلقة صالحة للاستعمال. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزلَي الثاني والثالثة في محلة الحدت وأوقفتهما داخلهما. بتفتيش منازلهم، تم ضبط ما يلي:

-/3/ بنادق حربية مع /15/ ممشط و/549/ طلقة صالحة للاستعمال

-خنجر لون أسود مع غلاف، وحقيبتَين قماشيّتَين

-/6/علب وطبتان بلاستيكيّتان وكيس نايلون، بداخلها مادة الكوكايين

-حبوب مخدرة نوع ريفوتريل

-/5/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف

-كيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا

-أدوات تُستَخدَم لتوضيب وتعاطي المخدِّرات.

-میزان حساس، جهاز DVR، مبلغ مالي، /14/ هاتف خلوي، بطاقات هويات مزوّرة

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بترويج المخدِّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، وأن المخدِّرات المضبوطة عائدة له، فيما اعترف الثاني والثالثة كلٌّ بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

{{article.title}}
