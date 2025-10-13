"التيار": ما لم نقبله في رئاسة الجمهورية لا يمكن أن نوافق عليه في رئاسة الحكومة

قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»، إنّ الرسالة القوية لرئيس التيار النائب جبران باسيل حول رفض المسّ بمقام رئيس الحكومة، «تأتي ضمن سياسة التيار التفاهمية والمؤمنة بالشراكة والميثاقية، فما لم يقبله التيار في رئاسة الجمهورية لا يمكن أن يوافق عليه في رئاسة الحكومة، خصوصاً في ظل هذه الظروف بالذات». وأضافت المصادر: «أما عن الإشارة إلى اتفاق دفاع استراتيجي مع الولايات المتحدة، فقد وضعتها مصادر التيار ضمن تأكيد مصلحة لبنان وسيادته، كركيزة للتعاطي مع تحولات الوضع الإستراتيجي للبلد، وحماية الحقوق الوطنية الجوهرية في حل معضلات النازحين والتوطين وتحقيق الإستقرار».