عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 تشرين الأول 2025

الأخبار: أول شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد خروقات العدو
"أجيال السيد": إستفتاء شعبي جديد للمقاومة
"كرنفال شرم الشيخ"... اليد باقية على الزناد
النهار: ارتفاع مقلق في وتيرة التسخين الميداني "الحزب" يلاقي سلم غزة باستعراض كشفي
اللواء: «الشكوى» توحِّد الموقف اللبناني.. ونتنياهو يتوعَّد حزب الله
سلام يتحرَّك دبلوماسياً إغاثياً.. والميكانيزم تستأنف إجتماعاتها بعد غد
الجمهورية: إنتظار خطة سلام ترامب للمنطقة
محتطان للخطة في مصر وإسرائيل
الديار: تصريح عون عن «تعويض غزة في لبنان» يثير القلق من حرب اسرائيلية آتية
هل يناقش مؤتمر شرم الشيخ حل الدولتين أم يغيب عنه؟
إحتفال كشفي غير مسبوق لحزب الله... قاسم: المقاومة لا تساوم
l'orient le jour: Reconstruction du Sud : quand Israël et le Hezbollah jouent la même carte face à l’État libanais
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن انتهاء «حرب غزة» ويتوقع صمود وقف إطلاق النار
قال إنه سيجري تشكيل «مجلس سلام» على نحو سريع من أجل غزة
الأنباء الكويتية: مصادر لـ «الأنباء»: رسالة النار الإسرائيلية وضعت السلطة أمام المواجهة