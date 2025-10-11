الجيش الإسرائيلي: رصدنا معدات هندسية للحزب تُستخدم لإعادة ترميم البنى العسكرية

A + A -

أشار المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي، عبر "أكس"، إلى أنه في الآونة الأخيرة رصد الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب اللبناني معدات هندسية استخدمها عناصر حزب الله بهدف إعادة ترميم البنى التحتية العسكرية التي أقامها في المناطق المدنية لقرى الحدود.



وقال: "لا تقتصر هذه الأعمال على إصلاح المنازل كما يدّعي حزب الله، بل تُعد أداة رئيسية لإعادة تأهيل المنظومة التابعة لحزب الله. ونواصل جهودنا لرصد معدات هندسية تُستخدم في إعادة بناء المواقع العسكرية التي سبق استهدافها، انطلاقًا من التزامنا بحماية دولة إسرائيل وسكانها، والحفاظ على الواقع الأمني وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



وأضاف: "أي محاولة لإعادة إعمار البنى التحتية العسكرية ستقابل برد فوري وحازم حيث أصبح وجود الجرافات في المنطقة مؤشرًا واضحًا على محاولات إقامة بنى جديدة باستخدام المعدات الهندسية بشكل مخالف للتفاهمات".