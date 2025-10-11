شيخ العقل اتصل بالرئيس بري: استهداف المصيلح يعبّر عن طبيعة إسرائيل العدوانية

A + A -

اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري "للتضامن وإدانة العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف فجر اليوم منطقة المصيلح، متسببا بسقوط ضحايا وإصابات وخسائر جسيمة بالممتلكات والمنشآت الصناعية"، معتبراً ان هذا "الاستهداف كسواه من الاستهدافات، يعبّر عن طبيعة إسرائيل العدوانية".

واذ وصف الشيخ ابي المنى "المرحلة بالدقيقة والحرجة، في ضوء التهديدات الإسرائيلية القائمة"، دعا في بيان، "الجميع إلى تضامن وطني يرقى إلى مستوى التحديّات التي تواجه الوطن، والى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية وخاصة الجيش، لكي يتمكن من القيام بالدور والمهام المنوطة به".

وتقدم شيخ العقل بالتعازي من عائلة كبول لاستشهاد احد ابنائها من بلدة عرنة السورية، وبالمؤاساة من ذوي المصابين وعائلاتهم، والتمنّي بالشفاء العاجل للجرحى، وبينهم الشاب من آل حديفة من عين قنية حاصبيا.