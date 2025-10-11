الحجار تفقد مع حيدر مكان الغارات على المصيلح: الجيش عنوان السيادة والصمود الوطني

A + A -

قام وزيرا الداخلية والبلديات والعمل أحمد الحجار ومحمد حيدر، بجولة تفقدية على مكان الغارات الإسرائيلية على المصيلح يرافقهما عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي.

وشدد الحجار على أن "الجيش اللبناني يمثل عنوان السيادة والصمود الوطني والحكومة أعطته كامل الدعم في مواجهة العدوان والتهديدات". وقال: "الأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب، ونحن كحكومة سنقوم بكل ما هو مطلوب منا لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم. كل اللبنانيين خلف الجيش، وهو الضامن لاستمرار السيادة والحماية كل الأراضي اللبنانية".

بدوره شكر قبيسي للوزيرين وجودهما. وقال: "وجود الحكومة هو موقف مقدر وبالتالي دليل على اننا يد واحدة في مواجهة العدوان الاسرائيلي وهو تحد لهذا العدو الغاشم، وكما قال الامام القائد السيد موسى الصدر ان افضل وجوه الحرب مع اسرائيل هي وحدتنا. واهم ما في الامر هي المحافظة على هذه الوحدة الداخلية".

أضاف: "ان هذا العدوان هو تحد لادارة تبشر بالسلام في الشرق الاوسط بينما اسرائيل تبشر بالغارات والدمار لانها لا تريد إعادة الاعمار للجنوب، فأصحاب هذه المؤسسات لا ينتمون لاي حزب وهم تجار على مساحة لبنان ككل وبضاعتهم من اوروبا واميركا، لذلك هذا الامر موجه لهذه الاليات لانها ستساعد في اعادة اعمار الجنوب وهذا ما لا تريده اسرائيل".

وعند سؤاله اذا كان الرئيس نبيه بري معني بهذه الغارات قال: "الرئيس معني بكل غارة او ضربة تسقط في اي منطقة بالجنوب ".

وشدد على ان "لا امان لهذا العدو وهذه هويته التي نراها وهي القتل والدمار منذ حربنا معه، وهذا المشهد يذكرنا بالسبعينيات عندما كانت الغارات على مطار بيروت ودمرت الطائرات ولم يكن هناك وجود لسلاح المقاومة، وكان يعم الامن والاستقرار ولكن هذا هو العدو يؤكد هويته الاجرامية والمتوحشة في كل يوم".

أما حيدر فأكد "موقف الوحدة امام هذا العدو الذي يستهدف الابرياء كما حصل مع العائلة في بنت جبيل والاستهدافات اليومية التي تحصل".