الرئيس عون يعلق على غارة المصيلح

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إن الجنوب اللبناني يجد نفسه مجدداً تحت نيران عدوان إسرائيلي سافر طال منشآت مدنية بشكل مباشر، من دون أي مبرر أو ذريعة، في وقت يفترض أن يسود مناخ التهدئة بعد اتفاق وقف الحرب في غزة.

وأشار إلى أن خطورة هذا العدوان تكمن في توقيته، إذ يأتي بعد موافقة الجانب الفلسطيني على آلية إدراج السلاح ضمن إطار منضبط يخرجه من دائرة الاستخدام المباشر، ما يضع لبنان والمجتمع الدولي أمام تساؤلات كبرى حول ما إذا كان هناك من يسعى لتعويض مشهد الحرب في غزة بنقل بؤرة التوتر إلى لبنان، حفاظاً على مكاسب سياسية تقوم على منطق الحرب والاستثمار الدموي.

وتساءل عون: "إذا كان لبنان قد زُجّ في حرب غزة تحت عنوان الإسناد، أفليس من البديهي اليوم، وبعد إجماع الأطراف كافة على اتفاق الهدنة، أن يحظى لبنان بدوره بدعم مماثل يكرّس وقف النار ويمنع استنزافه؟".

وأكد أن المسؤولية الوطنية تجاه كل اللبنانيين وكل الأراضي اللبنانية تفرض مقاربة هذه التحديات بوضوح، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد، مهما كانت واجبة، أمام اعتداء موصوف كهذا.