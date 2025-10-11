living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«الجمهورية»: ترجيح احتمال التسوية على ما عداه في لبنان

11
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في "الجمهورية":

احتمالات الحرب والتصعيد الكبير على جبهة لبنان ضعيفة، وفق خبير عسكري، يُرجّح عبر «الجمهورية» احتمال التسوية على ما عداه. وذلك لأسباب عديدة:

«أولاً، الجانب اللبناني أكّد بالقول والممارسة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أنّه لا يُريد الحرب والتصعيد. و«حزب الله» منخرط بهذا الموقف، إذ على رغم ممّا يتعرّض له عناصره وكوادره من استهدافات واغتيالات، لم تبدر منه أيّ خطوة تجاه إسرائيل، ويترك للدولة اللبنانية أن تمارس الدور المطلوب منها لوقف الاعتداءات وتحرير النقاط المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيِّين.

ثانياً، إنّ إسرائيل، الخارجة من حرب عنيفة في غزة، من الصعب الإفتراض أنّها ستنتقل إلى حرب جديدة، وخصوصاً على جبهة لبنان.

ثالثاً، إنّ كلّ المنطقة ملفوحة بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وعلى ما يبدو فإنّ المفاعيل أبعد من نطاق غزة، إذ يبدو في الأفق تبريد غير معلن للنقاط الأكثر سخونة في المنطقة، ولاسيما جبهة إيران، ويبرز في هذا الجانب أمران غاية في الأهمية، وتُقرأ في طياتهما دلالات مثيرة، الأول الشُكر الذي وجّهه ترامب إلى إيران لدورها في تسهيل تسوية غزة. والثاني إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تلقّي روسيا من إسرائيل إشارات طلبت نقلها إلى إيران، تفيد بأنّها ملتزمة بالتسوية المستقبلية، وليست مهتمة بأي نوع من أنواع المواجهة».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout