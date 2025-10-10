سامي الجميل: نقطة سوداء في عمل الحكومة

A + A -

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: نقطة سوداء في عمل الحكومة تمثّلت في إقرار التمديد للعمل في مطمر الجديدة، مستفيدة من غياب وزير العدل الذي كان في زيارة رسمية للقاء نظيره السعودي في الرياض. من المؤسف أن يأتي هذا التمديد دون أي خطوة جدّية باتجاه حلٍّ مستدام، ما يعني أنّ الأزمة ستنفجر مجدداً بعد سنة، إذ إنّ قدرة استيعاب الخلية الجديدة لا تتجاوز السنة الواحدة. يبدو أنّ منطق التأجيل وحلول اللحظات الأخيرة تحت ضغط “النفايات في الشارع”، وهو الأسلوب الذي اشتهرت به مافيا “سوكلين” على مدى عشرات السنين، قد تعلّمت منه الشركة الجديدة. مؤسف أن تخضع الحكومة مجدداً لمنطق الابتزاز بدل أن تتجه إلى معالجة جذرية ومستدامة لأزمة النفايات.