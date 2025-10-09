living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- إعلام يكشف: إسرائيلي يزور الضاحية ويوثق اللحظات!

9
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تقريراً عن تجربة مثيرة للجدل خاضها بني وكسلر، وهو شاب متديّن من القدس وصاحب شركة سياحة، سبق أن زار أكثر من مئة دولة من بينها العراق، أفغانستان، السودان، وكردستان.

وفي مغامرته الأخيرة، قرر وكسلر أن يضيف إلى رصيده زيارة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث قال إنه وصل إلى المكان الذي قُتل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأوضح وكسلر أنه لم يكن ليتصور زيارة لبنان دون الدخول إلى الضاحية الجنوبية، مدفوعاً بفضوله لرؤية نتائج الحرب. وأشار إلى أنه واجه صعوبة كبيرة في العثور على سائق يقبل بمرافقته، خوفاً من دخول المنطقة التي تعد من أكثر المناطق حساسية أمنياً، قبل أن يعثر على أحد السكان المحليين الذي وافق على اصطحابه. هناك، جرى استجوابه من قبل عناصر حزب الله، في لحظة وصفها بأنها "مخيفة".

وقبل رحلته إلى لبنان، اتخذ وكسلر إجراءات احترازية دقيقة، إذ غيّر إعدادات هاتفه إلى النسخة الإنجليزية، وخبّأ بطاقات الائتمان داخل حذائه، ووضع التفلين في حقيبة خالية من أي إشارات دينية. وعند وصوله إلى مطار بيروت الدولي، لاحظ أن رجال الأمن يدققون بعناية في جوازات السفر، خصوصاً بعد اكتشافهم أنه مولود في بئر السبع، لكنه تظاهر بالثقة ونجح في إقناعهم بأنه ليس إسرائيلياً، ليُسمح له بالدخول.

بعدها، أقام في فندق مطل على الضاحية، وبدأ البحث عن سائق يرافقه في جولاته داخل العاصمة اللبنانية. وبعد محاولات عدة، وجد سائقاً يُدعى محمد، قال وكسلر إن الأخير أدرك أنه يهودي من اسمه، لكنه أكد أنه لا يحمل أي عداء لليهود، ووافق على العمل معه مقابل 70 دولاراً يومياً.

خلال الجولة، زار وكسلر المقبرة اليهودية في بيروت والتقى رئيس الطائفة اليهودية المحلية، الذي طلب منه عدم تصويره حفاظاً على الخصوصية. كما تمكن من زيارة كنيس "ماغن أبراهام"، وهو الكنيس اليهودي الوحيد المتبقي في العاصمة اللبنانية، وذلك بعد حصوله على إذن أمني خاص.

واختتم وكسلر روايته بالقول إن رحلته إلى الضاحية كانت من أكثر تجاربه إثارة وخطورة، إذ رأى المكان الذي قُتل فيه نصرالله، وسط مزيج من الخوف والفضول.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout