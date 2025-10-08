ما سبب زيارة «البيك» المفاجئة إلى بعبدا؟

A + A -

ليس بعيدا عن الحركة السياسية الداخلية، اثار لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط، برئيس الجمهورية، اهتمام الرأي العام والاوساط السياسية على حد سواء، اذ تأتي تلك الخطوة في وقت حساس يشتد فيه الصراع بين القوى التقليدية في السلطة والمعارضة، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتصاعد النقاش حول التحالفات المستقبلية.

مصادر سياسية في حديث لصحيفة الديار، قالت ان زيارة «البيك» المفاجئة إلى بعبدا حملت أكثر من بعد واحد، متخطية كونها مجرد لقاء بروتوكولي، لتشكل رسالة سياسية واضحة ومقصودة، لاكثر من طرف، من جهة، ولتؤكد على دور المختارة المستمر، وبقائها كعنصر مركزي في أي تسوية، كما في إدارة التوازنات السياسية الداخلية السياسية، من جهة أخرى، مرسلة إشارات حول الاستعداد للتعاون مع بعبدا ومواجهة أي تحديات قد تهدد موقعها السياسي، من ضمن تحضيراتها لتولي تيمور مساحة اكبر عل الساحتين الدرزية والوطنية.

من هنا، يصبح اللقاء أكثر من مجرد حدث مفاجئ، بل خطوة استباقية في لعبة القوى اللبنانية، تعكس عمق الحسابات الجنبلاطية السياسية، وقدرة البيك على التأثير في مسارات القرارات الكبرى على المستويين الداخلي والإقليمي، وهو ما أوحت به الأجواء المسربة عن الاجتماع، لجهة «أنّ المواضيع الّتي نوقشت كانت على جانب كبير من الأهمية، مع تسجيل تطابق في وجهات النظر حيال العديد من الملفات».