أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025

اللواء: أسرار

لغز

يترقَّب مودعون الزيادة على السحوبات، والتي تقدر بـ800 دولار، بحيث يصبح ألف دولار شهرياً!



همس

أدّى اتصال دبلوماسي أميركي رفيع بوزير سيادي بدولة من «الخط الآخر» الى فتح قناة تواصل سرعان ما انسحبت على لبنان وأدّت الى بيان حزبي بتأييد خطة ترامب حول غزة..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير في الإعلام الأميركي إن أموالاً طائلة أنفقت وسوف تنفق على محاولة فهم أسباب خسارة “إسرائيل” دعم الشعب الأميركي واليهود منه خصوصاً وكيفية انتقال التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى اليهود والمسيحيين الإنجيليين الذين يشكلون تاريخياً القاعدة الصلبة الداعمة لـ”إسرائيل” والتي إذا تضامنت مع “إسرائيل” يكون الرئيس ترامب قادراً على مواصلة دعم “إسرائيل” وإذا استمر تراجع تأييدها لـ”إسرائيل” فإن ترامب سيجد نفسه مضطراً لتعديل سياساته كي لا يخسر حزبه الانتخابات والأغلبية في الكونغرس. وقال الخبير إن الدراسات التي تحاول تفسير ما جرى لا زالت تركز على الجوانب التقنية وتنصح بإنفاق المزيد من الأموال على تمتين السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تيك توك. وفي هذا السياق يضع الخبير صفقة تيك توك المموّلة من أصدقاء “إسرائيل” ومثلها اجتماع نتنياهو بالمؤثرين لتشجيعهم من جهة والاستفهام منهم عما يجب فعله من جهة مقابلة واستبعد الخبير الذهاب الأميركي الإسرائيلي إلى حرب جديدة قبل اتضاح نتائج الخطط الإعلامية الجديدة.

كواليس

تنقل وسائل إعلام ومواقع عبريّة خشية عدد من الخبراء من تآكل الاندفاعة التي بدأت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو عن عناوين خطة إنهاء الحرب في غزة والتي بدا أنها تستدعي الاحتفال في الكيان باعتبارها تحقق كل الأهداف التي أرادها نتنياهو وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة. ويقول الخبراء إنّه مع الوقت نجحت حركة حماس باحتواء الاندفاعة وإدخال المسار التفاوضيّ في قضايا وتفاصيل توضح استحالة الحديث عن الإفراج عن الأسرى الأحياء والقتلى دون تثبيت وقف للنار يشمل كل قطاع غزة ودوام انسحاب جيش الاحتلال من المدن والطرق الرئيسية وتسهيل تنقل عناصر حماس وما يستدعيه ذلك من فصل بين مراحل الخطة. وهنا يقول الخبراء دخلت القيادات العربية والإسلامية على الخط وقامت بعملية احتواء ثانية فأعادت تقديم ملف الدولة الفلسطينية وربط الضفة الغربية وغزة بحكم واحد بصورة أجبرت وزير الخارجية الأميركية على القول إن البحث في نزع السلاح والانسحاب سوف يستهلك وقتاً طويلاً بما يعني عدم اشتراط نزع سلاح حماس للمضي بوقف النار. ويستنتج الخبراء أن الأرجح هو تحوّل خطة ترامب إلى إطار لتبادل الأسرى ووقف الوتيرة العالية للحرب وانسحاب إسرائيلي وازن والدخول في مفاوضات تطول حول سائر النقاط.