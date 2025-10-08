الأنباء الكويتية: لا مقاطعة لجلسات التشريع

A + A -

الأنباء الكويتية: أشاد نائب فاعل في تكتل حزبي مسيحي كبير لـ «الأنباء» بـ «دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري في نزع فتيل المواجهة، وقيامه بمساع إلى جانب تلك التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لتجنيب الحكومة انقساما ولو في شكل جزئي، وتأمين التضامن الوزاري الواسع، والمواكب لخطوات الحكومة في هذه المرحلة المفصلية من يوميات البلاد».

وتحدث النائب المعني عن عدم مقاطعة تكتله الجلسات التشريعية للحكومة، وخصوصا مناقشة الموازنة. وأكد التمسك بالدستور والحرص على عمل المجلس النيابي، مشددا على عدم وجود مشكلة شخصية مع الرئيس بري.

وقال: «لا مصلحة لأحد بتعطيل عمل المجلس»، لافتا إلى «ان الامتناع عن مناقشة الموازنة وتعطيل الجلسات الخاصة بها، يعني تسليم السلطة إلى الحكومة والتخلي عن دورنا التشريعي، وهذا ما نرفضه».