A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a affirmé dans un discours prononcé lors d'un déjeuner à Ehmej, organisé chez son conseiller politique Antoine Constantine, que « notre responsabilité est de ne pas ramener le pays et les chrétiens à la situation d'avant 1990, car le général Michel Aoun est venu comme l'antithèse de la guerre et des milices qui ont fait ce qu'elles ont fait".

Bassil a souligné que la force réside dans l'union et non dans la division, et que chacun doit aller vers son propre camp, ajoutant que la différence est que "Michel Aoun et le Courant nous ont réunis en une seule force pour que nous soyons forts dans ce pays".

Le président Michel Aoun, l'ancien député Shamel Mouzaya, l'évêque maronite de Byblos Michel Aoun, les vice-présidents chargés des affaires politiques et administratives et des relations avec les partis étrangers Martine Najm Kteily, Ghassan Khoury et Naji Hayek, ainsi qu'une foule de personnalités de Byblos et de cadres du "Courant" ont participé au déjeuner.

Bassil a ajouté : "Nous avons vécu la période 1990-2005 et nous avons tous été marginalisés. Les régions du Metn, de Kesrouan, de Byblos et de Batroun n'ont reçu que des miettes parce qu'elles n'étaient pas représentées comme il se doit.

Il a poursuivi : "Lorsque nous sommes revenus et avons pris nos responsabilités au cœur de l'État, nous avons rétabli l'équilibre dont le Liban ne peut se passer.

Il a déclaré : "La route entre Byblos et Qartaba, celle de la côte à Aakoura et Tartej a été realisée , reliant ainsi le haut de Byblos à la côte. Toutes ces routes ont été construites, mais certaines n'ont pas été achevées en raison de la révolution du 17 octobre.

Bassil a souligné : "Le barrage de Janna a été construit grâce à la force du courant, mais il n'a pas été achevé en raison de la force opposée au courant. Il devait être terminé en 2018 et chaque fois que nous visitons Byblos, nous devons rappeler ce qu'a fait la force opposée au courant, alors qu'il s'agit d'un projet capable de fournir 100 mégawatts d'électricité à Byblos".

Il a ajouté : "Byblos a obtenu sa part d'électricité et d'eau, et c'est ici la responsabilité du directeur général des eaux, Jean Gebran, de faire l'inventaire et d'informer la population du nombre de réservoirs, de puits et de réseaux d'eau et d'assainissement qui ont été réalisés.

Bassil a déclaré : "Nous sommes arrivés grâce à vous et à vos votes », soulignant que personne n'y est parvenu seul, car les gens vont et viennent, mais l'important est de poursuivre le travail. Aujourd'hui, nous affirmons avec force que le Courant poursuit son action à Ehmej, à Byblos et parmi vous.

Il a ajouté : "Personne ne peut rien faire sans le bloc parlementaire important du Courant, car tous les services ont été fournis au nom du Courant patriotique libre, et chaque loi ou chaque route. Le désastre serait de vivre dans un état de fragmentation et de revenir à la situation de 1990 -2005, et c'est ce dont nous devons nous méfier, car un député seul ne peut rien faire et nous devons nous souvenir de ce qu'ils nous ont fait à cette époque".

Bassil a poursuivi : "Les deux meilleurs slogans lancés par le "Courant" sont "Un Liban fort" et "Un président fort", et ceux qui se moquent de ces slogans sont ceux qui veulent que nous soyons faibles et divisés.

Il a déclaré : "Aujourd'hui, nous assistons à un comportement mafieux, et ce qui se passe avec le "Courant" n'est rien d'autre que la même idéologie milicienne et mafieuse d'avant les années 90, qui prévaut dans les administrations de l'État, où certains sont punis chaque jour.

Il a ajouté : "Nous ne souffrons pas d'une telle situation ; nous avons passé 15 ans avec notre président en exil et nous sommes maltraités, mais nous vous disons cela pour vous faire comprendre où ils veulent nous ramener.

Je vous demande de ne pas perdre de vue la boussole ni votre objectif, et de ne pas vous laisser entraîner dans les petites querelles auxquelles ils veulent nous ramener.

Bassil a précisé : Les Libanais et les chrétiens ont deux options dans le pays, et tout ce qui se passe actuellement ne fait que fragmenter la force fondamentale qui nous a permis de réaliser des accomplissements, tout en nous empêchant d'en réaliser d'autres. Si nous n'étions pas forts, ils ne nous combattraient pas.

Il a ajouté : Le Liban a besoin d'être libéré de la pensée politique qui contrôle vos finances, et vous devrez choisir en 2026 quel Liban vous voulez et quel courant politique vous représentera : voulez-vous les honnêtes gens ou les voleurs ?

Bassil a déclaré : "Nous sommes, malgré eux, des honnêtes gens et des patriotes. Ils ne peuvent pas nous priver de notre souveraineté ni effacer notre histoire et notre présent. Nous sommes le seul bloc qui dit non à l'étranger, c'est pourquoi nous ne sommes pas au gouvernement. Ils veulent se débarrasser de nous lors des élections, c'est pourquoi ils trompent certains d'entre vous. Notre chemin restera donc difficile.

Il a conclu en disant : "La représentation seule n'a aucune valeur si elle n'est pas accompagnée d'un pouvoir collectif".

Visite d'Aoun et Bassil

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, et le président Michel Aoun ont visité le monastère de Mar Maroun, où ils ont été accueillis par le père Milad Tarabay, l'abbé Tannous Nehme, le père Louis Matar, responsable du registre des miracles du monastère, et plusieurs autres pères. La visite a commencé dans la salle de la chapelle, où un cadeau symbolique a été remis au président Aoun et à Bassil, à savoir un livre sur Saint Charbel.

Le président Aoun et le président du Courant se sont ensuite rendus dans la forêt du président Michel Aoun à Ehmej, où ils ont planté chacun un cèdre, avant de se diriger vers le monastère de Notre-Dame du Chire, où ils ont été accueillis par l'évêque maronite de Byblos, Mgr Michel Aoun, qui a élevé des prières pour le Liban et les responsables du pays.

La visite s'est terminée par un déjeuner organisé chez M. Antoine Constantine.