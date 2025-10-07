بالصورة: حادثة مروعة في مرفأ بيروت!

A + A -

وجّهت اليازا (YASA) نداءً عاجلاً إلى رئاسة مرفأ بيروت بعد حادثٍ مروّع وقع داخل حرم المرفأ بتاريخ 6 تشرين الأول 2025، حيث فقد سائق سيارة السيطرة على مركبته واصطدم بمقطورة، ما أدى إلى انحشار السيارة بالكامل تحتها، فيما نُقل السائق إلى المستشفى بحالة حرجة وهو يخضع للعناية الفائقة.

وأشارت اليازا في بيانها إلى أن السرعة القصوى المسموح بها داخل المرفأ لا تتجاوز 25 كلم/س، لكنها شددت على أن الالتزام بالسرعة وحده لا يكفي إذا غابت شروط السلامة العامة والتنظيم.

ودعت الجمعية إلى إعادة تقييم شروط السلامة العامة داخل مرفأ بيروت، مشدّدة على ضرورة اعتماد ممرات واضحة، إنارة كافية، إشارات تحذيرية، وتنظيم صارم لحركة السير داخل المرفأ.