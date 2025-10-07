في لبنان.. حريق كبير داخل باحة مسجد!

A + A -

اندلع فجر اليوم حريق كبير داخل باحة مسجد التقوى في طرابلس ما أدى إلى اشتعال الخيم الخارجية وامتداد النيران بسرعة في محيط المسجد.

وهرعت على الفور فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث باشرت العناصر عمليات الإطفاء والعمل على منع توسّع رقعة الحريق.



وبعد جهود مكثفة واستخدام عدد من صهاريج المياه، تمكنت الفرق من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل.



وأفادت معلومات أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ماسًا كهربائيًا هو السبب وراء اندلاع الحريق، مؤكدةً أنه لم تُسجّل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط.