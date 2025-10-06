ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من تشرين الثاني

A + A -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عبر منصته "تروث سوشال"، أن الشاحنات الثقيلة المستوردة الى الولايات المتحدة "ستفرض عليها رسوم بنسبة 25 في المئة اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل".

وعزا البيت الابيض هذا الإجراء الى مسائل تتصل بـ "الأمن القومي"، ويهدف الى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل "بيتربيلت" و"كينورث" و"فريتلاينر" و"ماك تراكس".

أعلن ترامب في 26 ايلول نيته فرض رسوم جمركية على قطاعات عدة، مثل الأدوية والأثاث والشاحنات الثقيلة.

وأطلق الرئيس الأميركي حملة حمائية عبر فرض رسوم جمركية بحسب البلد أو المنطقة التي تشكل منشأ البضائع، بدلا من طبيعة المنتجات المستوردة.

ولكن لم تُثبت قانونية هذه الرسوم الجمركية الجغرافية بعد، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها في هذا الشأن مطلع تشرين الثاني، بعدما قضت محكمة اتحادية بعدم قانونية الكثير من الضرائب التي أعلنها الرئيس في هذا السياق.

في الوقت نفسه، فرض ترامب رسوما جمركية قطاعية، شملت أيضا السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، بناء على أساس قانوني مختلف.