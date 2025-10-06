living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة اعتبارا من تشرين الثاني

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عبر منصته "تروث سوشال"، أن الشاحنات الثقيلة المستوردة الى الولايات المتحدة "ستفرض عليها رسوم بنسبة 25 في المئة اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل".

وعزا البيت الابيض هذا الإجراء الى مسائل تتصل بـ "الأمن القومي"، ويهدف الى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل "بيتربيلت" و"كينورث" و"فريتلاينر" و"ماك تراكس".

أعلن ترامب في 26 ايلول نيته فرض رسوم جمركية على قطاعات عدة، مثل الأدوية والأثاث والشاحنات الثقيلة.

وأطلق الرئيس الأميركي حملة حمائية عبر فرض رسوم جمركية بحسب البلد أو المنطقة التي تشكل منشأ البضائع، بدلا من طبيعة المنتجات المستوردة.

ولكن لم تُثبت قانونية هذه الرسوم الجمركية الجغرافية بعد، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها في هذا الشأن مطلع تشرين الثاني، بعدما قضت محكمة اتحادية بعدم قانونية الكثير من الضرائب التي أعلنها الرئيس في هذا السياق.

في الوقت نفسه، فرض ترامب رسوما جمركية قطاعية، شملت أيضا السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، بناء على أساس قانوني مختلف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout