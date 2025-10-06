تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على المسلك الغربي لجسر غزير

A + A -

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة:

البلاغ التّالي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على جسر غزير مقابل “هوم سيتي” على المسلك الغربي (باتجاه بيروت) وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 07-10-2025 ولمدة أربعة أيام، من الساعة 22:00 مساءً لغاية الساعة 5،00. صباحًا من كل يوم عمل.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور على الجسر مكان الأعمال، وسيتم تحويل السير على الطريق المحاذية للجسر باتجاه بيروت.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً.