خاص - مواقف عالية السقف لرئيس الجمهورية بعد جلسة الحكومة

A + A -

خاص -

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الجمهورية سيطلق خلال جلسة مجلس الوزراء سلسلة مواقف بارزة من مختلف الملفات والقضايا والتطورات المحلية والإقليمية. وستكون مواقفه حاسمة وعالية السقف لجهة التأكيد على السلم الاهلي والوحدة الداخلية وعدم المس بهيبة الجيش والمؤسسات الامنية المتعددة المهام الوطنية على الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية كما في حفظ الامن في الداخل. وسيؤكد على التضامن الحكومي والتنازل عن الصغائر لمواجهة التحديات الكبرى لا سيما تلك المتمثلة بالاعتداءات الاسرائيلية واحتلال الارض. كما سيشدد على ضرورة عدم عرقلة عمل المؤسسات لا سيما الحكومة ومجلس النواب واستمرار التعاون بين السلطات لاستكمال اقرار القوانين الاصلاحية والقضايا الحياتية للمواطنين.