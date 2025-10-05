living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيرلا حرب ملكة على عرش الجمال اللبناني للعام ٢٠٢٥

5
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تُوّجت بيرلا حرب ملكة على عرش الجمال اللبناني للعام 2025، في احتفال أقامته الـ"LBCI" برعاية وزارة السياحة. قدمت السهرة التي احتضنها هذا العام"Isol Arena Studio" هيلدا خليفة، وأحيتها الفنانة نانسي عجرم غناءً. وأكّد حضور ملكة جمال العالم للعام 2025 أوبال سوشاتا الاحتفال، المكانة الخاصّة للبنان على خريطة الجمال والسياحة عالميّاً، وتزامن مع احتفال الـ"LBCI" بمرور 30 عاماً على تنظيم مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان بالتعاون مع وزارة السياحة. شاركت في المسابقة 16 متبارية من مختلف المناطق اللبنانية والاغتراب، قدّمن عروضاً جمعت بين الجمال والثقافة والثقة على المسرح، وهنّ: أدريانا دياب من حارة حريك، آيا فخر من بشامون، كارلا دحداح من زغرتا، سيلين زغيب من حراجل، كلوي خليفة من الحدث، كريستي منيمنة من الأشرفيّة، إنغريد قازان من الشياح، جنيفير الهاشم من زوق مكايل، ماري جو درويش من المصيطبة، ماريلين يمّين من زحلة، ناتالي بيشاني من طرابلس، نور جبرايل من الباروك، بيرلا حرب من المعمرية، ساندي عيد من حدشيت، سارة سماحة من الخنشارة، ياسمينا الحلبي من ضهور الشوير. وقد خضعن لامتحان الطلّة والجمال والثقافة أمام لجنة تحكيم ضمت: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، النائبة بولا يعقوبيان، مُصمّم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، المنتج والمؤلّف الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف، ملكة جمال العالم للعام 2025 أوبال سوشاتا، ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا، خبير التجميل اللبناني العالمي بسّام فتّوح، وعارضة الأزياء التونسيّة العالميّة ريم السعيدي. وبعدما اجتازت ثماني متباريات المرحلة النصف نهائيّة، خضعن للسؤال الموحّد، وفازت ليرات حرب بتاج الجمال اللبناني، فيما حلّت كلّ من كلوي خليفة وصيفة أولى، كارلا دحداح وصيفة ثانية، ياسمينا حلبي وصيفة ثالثة، وسارة سماحة وصيفة رابعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout