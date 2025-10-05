بيرلا حرب ملكة على عرش الجمال اللبناني للعام ٢٠٢٥

A + A -

تُوّجت بيرلا حرب ملكة على عرش الجمال اللبناني للعام 2025، في احتفال أقامته الـ"LBCI" برعاية وزارة السياحة. قدمت السهرة التي احتضنها هذا العام"Isol Arena Studio" هيلدا خليفة، وأحيتها الفنانة نانسي عجرم غناءً. وأكّد حضور ملكة جمال العالم للعام 2025 أوبال سوشاتا الاحتفال، المكانة الخاصّة للبنان على خريطة الجمال والسياحة عالميّاً، وتزامن مع احتفال الـ"LBCI" بمرور 30 عاماً على تنظيم مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان بالتعاون مع وزارة السياحة. شاركت في المسابقة 16 متبارية من مختلف المناطق اللبنانية والاغتراب، قدّمن عروضاً جمعت بين الجمال والثقافة والثقة على المسرح، وهنّ: أدريانا دياب من حارة حريك، آيا فخر من بشامون، كارلا دحداح من زغرتا، سيلين زغيب من حراجل، كلوي خليفة من الحدث، كريستي منيمنة من الأشرفيّة، إنغريد قازان من الشياح، جنيفير الهاشم من زوق مكايل، ماري جو درويش من المصيطبة، ماريلين يمّين من زحلة، ناتالي بيشاني من طرابلس، نور جبرايل من الباروك، بيرلا حرب من المعمرية، ساندي عيد من حدشيت، سارة سماحة من الخنشارة، ياسمينا الحلبي من ضهور الشوير. وقد خضعن لامتحان الطلّة والجمال والثقافة أمام لجنة تحكيم ضمت: وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، النائبة بولا يعقوبيان، مُصمّم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، المنتج والمؤلّف الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف، ملكة جمال العالم للعام 2025 أوبال سوشاتا، ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليري أبو شقرا، خبير التجميل اللبناني العالمي بسّام فتّوح، وعارضة الأزياء التونسيّة العالميّة ريم السعيدي. وبعدما اجتازت ثماني متباريات المرحلة النصف نهائيّة، خضعن للسؤال الموحّد، وفازت ليرات حرب بتاج الجمال اللبناني، فيما حلّت كلّ من كلوي خليفة وصيفة أولى، كارلا دحداح وصيفة ثانية، ياسمينا حلبي وصيفة ثالثة، وسارة سماحة وصيفة رابعة.