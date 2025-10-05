عناوين الصحف ليوم الأحد 5 تشرين الأول 2025

A+
A-
النهار: لبنان يرصد انعكاسات النهاية المفترضة لحرب غزة… ونعيم قاسم يُزايد
الديار: جلسة ملغمة لمجلس الوزراء غداً
تعزيزات جديدة للجيش الى الجنوب... وقاسم يشيد بحكمة المؤسسة العسكرية
ازمة قانون الانتخابات مفتوحة... وتعطيل التشريع يهدد عمل الحكومة
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي من مناطق بغزة وشاركناه مع «حماس»
إسرائيل تقصف القطاع رغم دعوة الرئيس الأميركي إلى وقف الضربات
الأنباء الكويتية: جلسة الحكومة تبحث «السلاح» و«إضاءة الصخرة» غداً
عون يطمئن من دون استبعاد تهور نتنياهو ويحث على المبادرة بالمشاريع