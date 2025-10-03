عن استشهاد "السيّد"... قيادي إيراني كبير يتحدّث!

A + A -

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني إنه "في ظل الظروف التي استشهد فيها أمين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، استطاع الحزب أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات".

وأضاف: نحن والسيد نصر الله لم نكن على علم بعملية 7 أكتوبر بل وحتى القيادة السياسية لحركة حماس لم تكن على علم بها.

وقال: "إسرائيل" استخدمت أكبر القنابل في العالم إلى جانب مواد كيميائية في جريمة اغتيال السيد نصر الله.

وقال أيضًا: في نهاية المطاف "إسرائيل" اُجبرت على طلب وقف إطلاق النار مع لبنان وهذا يدل كيف رُسمت المعادلة.