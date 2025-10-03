وفد من حركة فتح زار المرابطون‎

A + A -

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، والأخوة أعضاء الهيئة، وفداً من حركة فتح، ضم أمين سر حركة فتح و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي وأعضاء المنطقة وأمناء سر الشعب التنظيمية في مقر المرابطون.

ناقش الطرفان اخر المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين خصوصاً في قطاع غزة وحرب الإبادة وما تتعرّض له الضفة الغربية من توغُّل وقضم للأراضي وعمليات قتل المدنيين بدم بارد.

وناقش طرفا اللقاء الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في مخيمات لبنان وضرورة تأمين الحياة الكريمة لهم حتى حين العودة إلى وطنهم.

وتطرق عبادي لموضوع زيارته الرسمية الى جمهورية مصر العربية، واصفاً ايّاها بالهامة والمميزة، وبالاخص الاجتماعات مع القوى و الاحزاب الناصرية في القاهرة.

وثمّن المجتمعون التضامن والحراك الرسمي والشعبي للشعوب الغربية والأُوروبية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. متوجهين بالتحية الى القيادة الفلسطينية وفي مقدّمها السيد الرئيس محمود عباس لجهودهم الدبلوماسية والسياسية التي أثمرت اعترافاً دولياً واسعاً بفلسطين.

من جهته العميد حمدان اعتبر أن حركة فتح هي قائدة المشروع الوطني الفلسطيني، وأن سلاح فتح هو سلاح حق العودة الى فلسطين، مؤكّداً وقوف المرابطون إلى جانب الحق الفلسطيني. مبدياً سعادته وارتياحه للزيارة التي قام بها ممثل حركة فتح في بيروت خالد عبادي الى مصر.

واتفق الطرفان على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق فيما بينهما.

وفي نهاية اللقاء قلّد وفد حركة فتح العميد حمدان الوشاح الفلسطيني مع صورة جدارية للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وياسر عرفات.