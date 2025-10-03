اللواء: جديد تحقيقات الروشة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تتابعت قضية مخالفة اتفاق الروشة، الذي بموجبه سمح بإقامة احتفالية لمناسبة مرور سنة على اغتيال أميني حزب الله السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.



واجتمع الرئيس سلام مع وزير الداخلية احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي لمتابعة مسار التحقيقات.



وجرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بتركهما، الاول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين.



وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم الجمعة.