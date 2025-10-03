أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تشرين الأول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

تبيَّن أن وثائق مهمة حول قضية المفقودين والمخطوفين والمساجين ضاعت بين الفروع والأجهزة بين لبنان وسوريا.



غمز

يواجه فريق نيابي مأزقاً لجهة الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس النواب، مع إحالة الموازنة العامة الى البرلمان..





همس

حمل تقرير أميركي على توم براك، ووصف دبلوماسيته بأنها «دبلوماسية عقارات»، ولا شأن لها بالدبلوماسية التي ترعى مصالح الدول..



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أبدت جهات حقوقية دولية خشيتها على مصير النشطاء العرب المشاركين في أسطول الصمود الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من المياه الدولية باعتبار أن النشطاء المنتمين إلى دول غربية سوف تقوم حكومات بلادهم بالتحرك السريع لضمان حريتهم وترحيلهم السريع إلى بلادهم وحكومة الاحتلال مضطرة لمراعاة الحكومات التي تقف معها وهي بغنى عن تعقيد العلاقات مع الحكومات التي تتخذ موقفاً سلبياً من حرب غزة لكن ثمة شكوك حول تحرك الحكومات العربية للمطالبة بحرية مواطنيها وعلى الأسطول ودعت الجهات الحقوقية الى تولي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولية ملف النشطاء العرب متمنية أن يقوم اتحاد المحامين العرب بالاتصال بالمنظمة الأممية وتزويدها بالتفاصيل الخاصة بهؤلاء الناشطين خصوصاً الذين لا يحملون جنسية بلد آخر.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي عربي إن اعتراض أسطول الصمود من قوات الاحتلال تسبب بخسارة حكومة بنيامين نتنياهو الرصيد الإيجابي لدى الرأي العام الأوروبي عبر الإيحاء أن المطروح على الطاولة حل حقيقي لوقف حرب الإبادة وأن الأمر يتوقف على قبول حركات المقاومة وجاء الاعتداء على الأسطول الذي يضم مئات النشطاء الأوروبيين ليطلق حراكاً شعبياً في الشوارع الأوروبية أقوى من كل ما سبق على خلفيّة اعتبار الاعتداء على الأسطول إهانة جماعيّة لأوروبا وحكوماتها وشعوبها وأطلق ضغوطاً على الحكومات للمطالبة بقطع العلاقات وإنزال العقوبات بكيان الاحتلال، وأن هذا المناخ يسمح للحكومات العربية بالتحرك الإيجابي مع قوى المقاومة لبلورة نص يستعيد الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومات العربيّة مع الإدارة الأميركية وبدء التفاوض بين صيغة توصل إليها الأميركيون مع الكيان وصيغة توصل إليها العرب مع المقاومة باعتبار العرب والأميركي وسيطين وكل منهما يفاوض الجهة التي يفترض أنه يضمن التزامها.