عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تشرين الأول 2025

 النهار: الكباش بين المقاطعين وبري إلى سقف قياسي... تعزيزات للجيش جنوباً تسبق تقريره للحكومة

 

 

 


الأخبار: الحكومة تجفف مصادر المياهى في الجنوب
أميركا تهمل لبنان: لا شيء جديد
خطة ترامب... الفصائل تقاوم "الضغوط القصوى"

 

 

 

الجمهورية: عون ورعد: لمعالجة التباينات
تطويق الخلافات لمنع الانفجار السياسي

 

 

 

 

اللواء: سلام يربط الأمان بـ «حصرية السلاح» ورعد في بعبدا واليرزة لمعالجة التباين
بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي.. واستجواب متورطين في مخالفة الروشة

 

 

 


البناء: مئات الآلاف من الأوروبيين يملأون الشوارع تضامناً مع نشطاء أسطول الصمود | مطالبات لبنانية للحكومة بتحمل المسؤولية لتوفير الحماية للطبال والقادري ومسعود | رعد عند عون وهيكل ولغة الحوار… وسلام: قضية صخرة الروشة لم تنته بعد!

 

 

 

 الديار: عون يستقبل رعد على وقع احتمال التصعيد جنوبا ولتعزيز السلم الاهلي
التقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته

 

 

 


?l'orient le jour: Loi électorale : le gouvernement sautera-t-il finalement le pas 

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تُسابق للرد على خطة ترمب... والبيت الأبيض يتوقع قبولها
مصادر: الحركة داخل غزة كلفت قيادتها في الخارج باتخاذ «القرار المناسب»

 

 

 


الأنباء الكويتية: موقف لبناني صلب بالإصرار على الانسحاب العسكري الإسرائيلي
مصدر لـ «الأنباء»: التهديدات الإسرائيلية جدية والتعويل على تسريع ملف السلاح

