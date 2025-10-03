عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: الكباش بين المقاطعين وبري إلى سقف قياسي... تعزيزات للجيش جنوباً تسبق تقريره للحكومة



الأخبار: الحكومة تجفف مصادر المياهى في الجنوب

أميركا تهمل لبنان: لا شيء جديد

خطة ترامب... الفصائل تقاوم "الضغوط القصوى"

الجمهورية: عون ورعد: لمعالجة التباينات

تطويق الخلافات لمنع الانفجار السياسي

اللواء: سلام يربط الأمان بـ «حصرية السلاح» ورعد في بعبدا واليرزة لمعالجة التباين

بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي.. واستجواب متورطين في مخالفة الروشة



البناء: مئات الآلاف من الأوروبيين يملأون الشوارع تضامناً مع نشطاء أسطول الصمود | مطالبات لبنانية للحكومة بتحمل المسؤولية لتوفير الحماية للطبال والقادري ومسعود | رعد عند عون وهيكل ولغة الحوار… وسلام: قضية صخرة الروشة لم تنته بعد!

الديار: عون يستقبل رعد على وقع احتمال التصعيد جنوبا ولتعزيز السلم الاهلي

التقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته



?l'orient le jour: Loi électorale : le gouvernement sautera-t-il finalement le pas

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تُسابق للرد على خطة ترمب... والبيت الأبيض يتوقع قبولها

مصادر: الحركة داخل غزة كلفت قيادتها في الخارج باتخاذ «القرار المناسب»



الأنباء الكويتية: موقف لبناني صلب بالإصرار على الانسحاب العسكري الإسرائيلي

مصدر لـ «الأنباء»: التهديدات الإسرائيلية جدية والتعويل على تسريع ملف السلاح