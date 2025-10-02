نقابة المهندسين نعت شهيدي غارة اليوم!

A + A -

نعت نقابة المهندسين في بيان "ببالغ الأسى والحزن الشهيدين أحمد سعد ومصطفى رزق، اللذين ارتقيا أثناء أدائهما الواجب المهني والوطني في منطقة الخردلي الواقعة بين منطقة النبطية ومرجعيون، حيث كانا يتوجهان إلى منطقة الخيام للقيام بعمليات مسح للأضرار وتقييم للبنية التحتية"؟

وتابع: "لقد سقط الزميلان شهيدين للواجب، في الوقت الذي فيه النقابة والعائلة الهندسية تحتفل بـ"عيد المهندس والمعمار اللبناني"، فصار العيد يوماً للوفاء والتضحية، تجسدت فيه أعلى معاني الالتزام والانتماء والعطاء". وأضاف البيان: "إن العمل الهندسي في الميدان سيبقى رديفاً للصمود وإعادة الاعمار والبناء على الرغم من كل المخاطر والتحديات."

وختمت النقابة متوجهة "بأحر التعازي من عائلتي الشهيدين ورفاقهما، وتؤكد مضيها في الدفاع عن كرامة المهنة وأرواح من يخدمون الوطن من خلالها".