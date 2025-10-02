عناوين الصحف ليوم الخميس 2 أيلول 2025

A + A -

النهار: تنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش... خطوة قضائية في ملاحقة ملف الروشة



الأخبار: ماذا طلب ابن فرحان وماذا ردّ بري على موقف "القوات"؟

بحث جدي في نمديد ولاية المجلس

الفصائل تدرس خياراتها... لا لتجريم المقاومة

اللواء: بيروت تدعم توجُّهات رئيس الحكومة.. وسلام يؤكِّد على حصرية السلاح وإجراء الإنتخابات

الجيش يسلِّم الحكومة تقريره وملاحقة قضائية للمتورِّطين في الروشة.. ووفد قضائي سوري في لبنان

الديار: لبنان أمام خيارات صعبة مع خطة ترامب

الانتخابات والسلاح والاقتصاد... ملفات قابلة للانفجار

ورشة مالية لاستيعاب اعتراضات صندوق النقد

الجمهورية: الانتخابات بين التعديل والتعطيل

إشعال متعمّد لورقة الاستحقاق



البناء: الكيان يقرصن 6 سفن من أسطول الصمود ويختطف 70 ناشطاً ويستعيد العزلة | أوروبا تنتفض إسناداً لأبطال الحرية من قادتها الشعبيين وتصرخ بوجه حكوماتها | بيروت تشارك في التضامن بحضور ممثل دار الفتوى… وشموع في دار الندوة



l'orient le jour: Face à Nawaf Salam, le Hezbollah joue la carte Hariri



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تعترض «أسطول الصمود» قبل بلوغه غزة

تركيا نددت بـ«عمل إرهابي» بالهجوم على السفن



الأنباء الكويتية: عون أبلغ وزير الداخلية ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

مرجع سياسي لـ «الأنباء»: التطورات الإقليمية زلزال سيؤثر على لبنان والمنطقة