الأنباء الكويتية: جهات دولية نافذة في لبنان لا تعارض تأجيل الإنتخابات

الأنباء الكويتية: في الشق المتعلق بالانتخابات، والنزاع حول تصويت المغتربين في كل الدوائر من عدمه، ذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان بعض الأطراف السياسية سمعت من جهات دولية نافذة وراعية لمسار العملية السياسية في لبنان، انها لا تعارض هذا التأجيل لمدة سنة على الأكثر، بحيث تتمكن الحكومة من إنجاز الملفات المطلوبة، خصوصا ان المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات لا تسمح بتحقيق ذلك، وتحديدا في موضوع السلاح، مشيرة إلى ان إجراء الانتخابات قبل انجاز التعهدات التي التزمت بها الحكومة يعني أن الأمور ستعود إلى نقطة البداية.

وتضيف المصادر انه لا يمكن استبعاد حصول أي حرب إقليمية، وما تحمله من تداعيات على لبنان تعيد خلط الأوراق.