عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025

النهار: الجلسة التشريعية تطلق العنان للانقسام الانتخابي عون يكرّم قائد الجيش واللقاء وسلام "يتمهّل"
الأخبار: كازينو لبنان: القضاء يطلق سراح خوري ويبتعد عن الكيدية
عون يرد على سلام: وسام وحصانة لقائد الجيش
هل إنطلق مسار تطيير الإنتخابات؟
خطة ترامب لغزة... الإستسلام مقابل النجا
الجمهورية: الملف الإنتخابي... مصالح ومزايدات
عون: إنتقاد الجيش والقوى الأمنية خط أحمر
الديار: عون وبري و«الخطوط الحمراء»... سلام وحيداً «غير مُرتاح»
بعبدا تنحاز للجيش... وعين التينة تحسم الملف الانتخابي
لا جديد بعد زيارة نيويورك... عودة تسليفات المصارف العام المقبل؟
اللواء: لاريجاني ينتقد الحملة على سلام.. ويحذِّر من الاستفزازات الداخلية
مجلس الوزراء ينتظر لقاء الرئيسين.. وعون يلتقي برِّي ويقلِّد هيكل الوشاح الأكبر
البناء: نتنياهو يقبل خطة ترامب لوقف الحرب بعد تعهّد علنيّ لصالح الرؤية الإسرائيلية | الدول العربية والإسلامية التي شاركت بالخطة ترحّب وتذكّر بالدولة الفلسطينية | الجهاد: خطة أميركية إسرائيلية لتحقيق أهداف الحرب… وحماس تدرس بمسؤولية
l'orient le jour: De Raouché à New York : la semaine qui a fait tomber les masques
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: خطة ترمب لإنهاء الحرب: انسحاب تدريجي مقابل سلاح «حماس»
الرئيس الأميركي سيقود «مجلس سلام» للإشراف على سلطة انتقالية تدير القطاع
الأنباء الكويتية: مصادر تحذّر من تصعيد إسرائيلي خطير: مرحلة دقيقة حتى نهاية السنة